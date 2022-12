Immagini di archivio

Il decesso risalirebbe al 5 dicembre scorso

Un 17enne identificato come Mehrdad Malek è morto in Iran per gli spari esplosi da poliziotti ad Ardagh, nella provincia di Qazvin. Lo riporta Bbc nella sua edizione in farsi, citando un account Instagram secondo cui la morte risale al 5 dicembre. Secondo la ricostruzione, il 17enne stava tornando a casa a bordo dell’auto di un amico, che è stata inseguita dalla polizia, ma quando la pattuglia è rimasta bloccata nel fango gli agenti avrebbero aperto il fuoco e il giovane sarebbe rimasto ucciso.

