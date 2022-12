Tensione con la maggioranza albanese nella provincia al confine

Continua a rimanere alta la tensione nell’enclave serba di Mitrovica in Kosovo, con Belgrado che ha schierato le sue truppe al confine in stato di allerta. La minoranza serba ha eretto barricate nella strada principale di Mitrovica. Le proteste serbe sono scaturite dall’arresto di un poliziotto kosovaro di origine serba, seguito dalle dimissioni di altri colleghi, rimpiazzati da agenti di etnia albanese. La Serbia non ha mai riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, dichiarata nel 2008, dopo anni di amministrazione Onu, iniziata dopo l’intervento della Nato contro l’invasione di Belgrado della provincia.

