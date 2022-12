In città ci sono più posti di blocco, veicoli blindati, forze speciali talebane e agenti armati nelle strade

La sicurezza a Kabul si è intensificata negli ultimi giorni, con l’aumento di posti di blocco, veicoli blindati, forze speciali talebane e agenti armati nelle strade. All’inizio della settimana scorsa, le autorità talebane dell’Afghanistan hanno interrotto l’istruzione universitaria per le donne, scatenando l’indignazione internazionale e le manifestazioni nelle città afghane. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che il loro più alto funzionario a Kabul ha incontrato il ministro dell’Economia del governo talebano nella capitale afghana. L’incontro ha fatto seguito alla decisione dei governanti talebani di impedire alle donne di lavorare per le organizzazioni non governative, presumibilmente perché alcune dipendenti delle ONG non indossavano correttamente il velo islamico, o hijab. La misura ha suscitato un’ampia condanna al di fuori dell’Afghanistan.

