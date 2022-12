Il mezzo è precipitato per 40 metri da un ponte. Solo due i sopravvissuti

Sei morti in Spagna in un incidente avvenuto sabato sera in Galizia, dove un autobus è caduto nel fiume Lérez da un ponte a Cerdedo-Cotobade. Il mezzo precipitato per 40 metri. Ci sono solo due sopravvissuti, il conducente, di 63 anni, e una passeggera, che è riuscita a dare l’allarme chiamando i soccorsi dal cellulare per avvertire che il veicolo era caduto e si stava riempiendo d’acqua.

