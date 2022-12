Il mezzo è caduto per 40 metri, ci sono solo due sopravvissuti

È di 7 morti in Spagna il bilancio di un incidente avvenuto in Galizia, dove un autobus del gruppo Monbus è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all’altezza del Comune di Cerdedo-Cotobade, lungo la strada N-541 che collega Lugo e Pontevedra. Lo riferisce la protezione civile, citata dal quotidiano spagnolo El Pais, che aggiunge che ci sono solo 2 sopravvissuti, cioè il conducente, di 63 anni, e una passeggera, che è riuscita a dare l’allarme chiamando i soccorsi dal cellulare per avvertire che il veicolo era caduto e si stava riempiendo d’acqua. Quando l’incidente è avvenuto c’era una forte pioggia.

I soccorritori hanno ripreso le ricerche dopo la sospensione a causa delle condizioni estreme del fiume. Inizialmente si erano basate sulle dichiarazioni dell’autista, che è il secondo sopravvissuto: anche dopo avere parlato con lui i soccorritori non erano sicuri se a bordo si trovassero 8 o 9 persone, ma visto che nessuno aveva denunciato la scomparsa dell’eventuale presunta nona persona a bordo la Guardia civil aveva dichiarato concluse le ricerche ma un passeggero sopravvissuto ha però riferito che la donna di mezza età con cui viaggiava era ancora dispersa.

Le autorità spagnole affermano che le cause della caduta dell’autobus dal ponte non sono ancora chiare, ma il presidente della regione Alfonso Rueda ha suggerito come probabile causa il maltempo di quella sera. L’autista è risultato negativo ai test per alcol e droghe.

L’autobus era partito da Lugo alla vigilia di Natale e doveva arrivare a Vigo. Trasportava diverse persone raccolte lungo il percorso.

