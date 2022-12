Celebrazioni per i profughi cristiani del conflitto nell'est del paese

Rifugiati di fede cristiana hanno preso parte alla Messa di Natale nella chiesa di Saint Thérèse of the Child of Jesus, all’interno del campo di Kanyaruchinya, nella Repubblica Democratica del Congo. La zona, nell’est del paese, è teatro di un conflitto tra i i ribelli di etnia Tutsi e il governo, con i guerriglieri che hanno conquistato l’area di Goma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata