Più di 415mila case sono rimaste senza corrente. Temperature abbondantemente sotto lo zero

Mentre una forte tempesta invernale ha portato temperature rigide e bufere di neve in gran parte degli Stati Uniti sabato, più di 415mila case in North Carolina sono rimaste senza corrente. Le riprese di WSOC, con sede a Charlotte, hanno mostrato la neve che ricopre alcune strade verso il nord-ovest dello Stato, rendendo le condizioni difficili per gli automobilisti. Le temperature estremamente basse, che sabato sono scese abbondantemente sotto zero, hanno messo a dura prova le infrastrutture energetiche, portando la Carolina del Nord ad avere il più alto numero di clienti elettrici senza corrente a livello nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata