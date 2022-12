Scontri tra attivisti in protesta e polizia dopo la sparatoria che ha provocato tre morti e tre feriti venerdì nella capitale francese

Ancora disordini a Parigi, dopo la sparatoria di venerdì in un centro culturale curdo che ha provocato tre morti e tre feriti. Attivisti curdi, politici e gruppi antirazzisti sono scesi in piazza sabato mattina per protestare contro l’aggressione messa in atto da un 69enne con precedenti proprio per aver attaccato dei migranti. Ci sono stati contatti con la polizia, lanci di oggetti e lacrimogeni. Altri scontri erano scoppiati nel quartiere poche ore dopo la sparatoria, quando i membri della comunità curda hanno gridato slogan contro il governo turco e la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla.

