Disordini nella capitale alla protesta organizzata all'indomani dell'aggressione a colpi di pistola da parte di un 69enne, spinto da motivi razziali

Ancora disordini a Parigi, all’indomani dell’attacco a colpi d’arma da fuoco che ha fatto tre morti e tre feriti nel centro della capitale francese. Tafferugli con la polizia sono scoppiati durante la manifestazione di attivisti curdi, organizzata per questa mattina con ritrovo alle 12 a place de La Republique. Anche venerdì, poche ore dopo l’attacco contro la comunità straniera, si sono verificati scontri tra agenti di polizia e persone in protesta sul luogo della strage.

Sono centinaia le persone scese in piazza a Parigi per esprimere la propria rabbia dopo l’aggressione compiuta da un uomo con precedenti proprio per attacchi razzisti. Per le strade della Capitale francese lanci di oggetti e lacrimogeni.

