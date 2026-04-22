Forte Prenestino, generale Buratti: “Esempio mirabile di spontaneismo”

È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. A margine il generale in seconda della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, ha parlato anche del Forte Prenestino, oggi occupato e simbolo dell’antagonismo romano. “Il Forte Prenestino – ha detto Buratti – è un esempio mirabile di spontaneismo, perché è il primo forte ad essere stato adibito ad usi sociali pur non avendo una sua regolamentazione di fondo. So che il Comune comunque ci sta ragionando, ma il Forte Prenestino è già un luogo, è l’unico forte che da anni è dedicato all’inclusione e ad usi sociali. Naturalmente lo troverete pieno di graffiti, di luci, è l’esempio di come evidentemente si avverte l’esigenza di far vivere e respirare questi luoghi, perché molti di questi luoghi sono chiusi da un cancello, sono come un castello della bella addormentata, sono anche in discrete condizioni di conservazione. Trovate una vegetazione rigogliosa, c’è un bosco intorno. Io penso che quello che sta facendo sia positivo, poi tutto ciò che può essere fatto per metterlo a sistema ben venga. Tra l’altro io credo di aver visitato tutti i forti romani tranne forse il Forte Prenestino, quindi a questo punto è una curiosità che mi devo togliere. Ho visto delle fotografie e si vede che è un ambiente vivo”.