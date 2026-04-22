Roma, dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia

È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. “Si tratta della realizzazione di un sogno – ha detto il generale in seconda della Guardia di Finanza, Bruno Buratti – perché dopo dieci anni di lavoro viene recuperato e torna alla vita il Forte Aurelia, che è parte integrante assieme agli altri forti, del campo trincerato della storia di questa città. Questo forte è stato edificato dove i francesi nel 1849 avevano impiantato le opere di assedio per attaccare le mura Gianicolensi cui seguì la caduta della Repubblica Romana. È stata la prima opera che il governo italiano ha voluto realizzare subito dopo la breccia di Porta Pia, e il primo forte ad essere costruito è stato questo, sulla via Aurelia, dove erano passati i francesi vent’anni prima, e dove si voleva che non passasse più nessuno. Quindi ha una forte valenza evocativa. Questo luogo sarà interamente dedicato in tutti i suoi sei ettari, e in tutti i suoi 4.000 metri quadrati di ambienti coperti, ad attività culturali, sociali, si presterà ad organizzazioni di eventi d’inclusione, cerimonie, commemorazioni, convegni e mostre temporanee. Sarà un luogo destinato a raccontare la sua storia e anche la nostra storia come Guardia di Finanza, visto che dividiamo questi 150 anni di storia tra noi e l’esercito. La costruzione iniziò nel 1877, e quindi il prossimo anno il Forte festeggerà i suoi 150 anni di storia. Quindi siamo arrivati proprio al punto giusto, è un luogo che la Guardia di Finanza intende restituire alla città di Roma, perché è nato per difendere questa città e continuerà a svolgere questa grande funzione. Noi ci auguriamo che sia anche il volano attraverso il quale si possa recuperare un percorso culturale e la restituzione del senso del sistema di questi forti”.