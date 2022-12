La decisione del governatore per un pericolo imminente legato ai trasporti e i servizi di pubblica utilità

Il governatore dello Stato di New York ha dichiarato lo stato d’emergenza in vista di una prevista tempesta invernale. E’ previsto un pericolo imminente per i trasporti pubblici, i servizi di pubblica utilità, la sanità pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza in tutto lo Stato. Lo rende noto il sito web dello Stato di New York.

Viene dichiarata un’emergenza per catastrofe in vista della violenta tempesta in arrivo: è in vigore dal 23 dicembre 2022 per l’intero Stato di New York fino al 22 gennaio 2023.

