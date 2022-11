La nevicata ha allertato ieri il National Weather Service, "ridurrà a zero la visibilità e renderà gli spostamenti impossibili"

La parte occidentale dello Stato di New York si prepara alla ‘tempesta di neve del secolo‘, che secondo le previsioni colpirà soprattutto l’area di Buffalo. La nevicata ha allertato ieri il National Weather Service, “ridurrà a zero la visibilità, renderà gli spostamenti difficili o impossibili, danneggerà le infrastrutture e paralizzerà le comunità più colpite”. L’evento sarà accompagnato da temperature gelide, fino a 7 gradi al di sotto della media. In tutto, l’allerta meteo riguarda sei Stati della regione dei Grandi Laghi, dal Wusconsin a New York, con circa 6 milioni di persone interessate dalle nevicate. Nella sola Buffalo sono previsti 180 centimetri di neve nelle prossime ore.

