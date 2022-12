Con la visita a Washington il presidente ucraino ottiene anche l'ok ai missili Patriot e 374 milioni di dollari di aiuti umanitari

Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti vede Joe Biden, parla al Congresso e incassa nuovi aiuti Usa per il conflitto in Ucraina. Nel faccia a faccia alla Casa Bianca con Biden – il secondo dopo quello del settembre del 2021 – Zelensky ha infatti incassato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,85 miliardi di dollari, compresi, per la prima volta, i missili Patriot, che aiuteranno Kiev a difendersi dagli indiscriminati bombardamenti aerei russi. Per il momento, una sola batteria. “Ci vorrà tempo” per addestrare le forze di Kiev all’uso di uno dei sistemi di difesa aerea più sofisticati dell’arsenale Usa, ha spiegato un funzionario dell’Amministrazione.

L’invio dei Patriot conferma l’impegno militare di Washington a fianco di Kiev, che a lungo aveva chiesto di essere dotata di armi più sofisticate per fronteggiare l’invasione voluta da Vladimir Putin. Altri 374 milioni di dollari saranno invece destinati all’assistenza umanitaria, per aiutare gli ucraini nelle zone più colpite del Paese a superare l’inverno. Questo, dopo che nei giorni scorsi i leader del Congresso avevano inserito, nella legge di spesa federale per il prossimo anno fiscale, ben 45 miliardi di dollari di aiuti militari all’Ucraina. Una cifra superiore ai 37 miliardi chiesti dal presidente Biden. “Ogni dollaro di questo investimento andrà a rafforzare la sicurezza globale”, ha detto Zelensky ringraziando Biden per il nuovo pacchetto di aiuti.

Il messaggio al Congresso

Con il suo messaggio al Congresso, riunito per l’occasione in sessione congiunta, Volodymyr Zelensky ha concluso la sua visita a sorpresa a Washington. Il presidente ucraino, come già fatto nell’incontro alla Casa Bianca col presidente Joe Biden, ha voluto ringraziare il popolo americano ed entrambi i partiti, Repubblicani e Democratici, che dal 24 febbraio, data dell’inizio dell’invasione russa, hanno trovato nel sostegno all’Ucraina uno dei rari momenti di consenso bipartisan di questa legislatura.

Accolto da una lunga standing ovation, Zelensky si è detto convinto che il sostegno a Kiev continuerà anche dopo l’inaugurazione del nuovo Congresso, il 3 gennaio. “Contro tutte le previsioni siamo ancora vivi”, ha detto, “non abbiamo paura” e “ci siamo guadagnati la vittoria”, ha aggiunto, “la tirannia russa non ci controlla”.

Una visita, quella di Zelensky a Capitol Hill, per la quale è stato scomodato il paragone con Winston Churchill, che nel dicembre di 81 anni fa, pochi giorni dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour, rese omaggio alla ‘casa’ della democrazia Usa, cementando definitivamente l’alleanza che avrebbe portato gli Alleati alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

L’incontro con Biden

Nella conferenza stampa alla Casa Bianca dopo il lungo incontro nello Studio Ovale, i due leader hanno a modo loro parlato del concetto di “pace giusta”, evocato dai funzionari dell’Amministrazione. Per Zelensky, una “pace giusta” significa “nessun compromesso sulla sovranità territoriale e la libertà dell’Ucraina” e indennizzi per i danni di guerra causati dalla Russia. “Condividiamo la stessa visione”, ha replicato Biden. Per il presidente Usa una “pace giusta” deve vedere un’Ucraina “libera, indipendente e prospera. Vogliamo vedere l’Ucraina avere successo sul campo di battaglia”, ha aggiunto Biden, “e con il nostro aiuto può farcela”.

