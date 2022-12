E' il conteggio di Kiev sui militari uccisi dall'inizio della guerra

Dal 24 febbraio, inizio della guerra in Ucraina, sono oltre 100 mila i soldati russi uccisi. Lo ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook, come riporta Ukrinform. La Russia ha già perso più di 100.000 persone, 3.000 carri armati e circa 6.000 altri veicoli corazzati in Ucraina, afferma il messaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata