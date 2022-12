Alla Casa Bianca un ricevimento per la festa dell'Hanukkah

Il presidente Usa Joe Biden ha espresso allarme per il crescente antisemitismo negli Stati Uniti e in tutto il mondo e ha promesso di combattere contro il flagello. Parlando agli ospiti riuniti per un ricevimento alla Casa Bianca in occasione della Festa ebraica delle luci dell’Hanukkah, Biden ha affermato che “il silenzio è complicità” e ha aggiunto che è imperativo che l’odio, la violenza e l’antisemitismo siano condannati dalla nazione.

