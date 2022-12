Il Pontefice ha ricevuto i piccoli assistiti al Dispensario Pediatrico Santa Marta in Vaticano

“Non dobbiamo dimenticare i bambini dell’Ucraina, e certamente voi non li dimenticate. Tanti bambini che soffrono per la guerra; e soffrono anche in altre parti per le ingiustizie”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo domenica mattina in udienza nell’Aula Paolo VI i bambini assistiti dal Dispensario Pediatrico Santa Marta in Vaticano, con i familiari e i volontari. “Se il Signore ci dà questa gioia di celebrare il Natale così, tutti insieme, in pace, pensiamo anche a coloro che soffrono e preghiamo per loro, tutti insieme”, ha aggiunto il Pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata