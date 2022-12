Il presidente argentino ringrazia l'albiceleste per la vittoria sui francesi ai Mondiali in Qatar 2022

Dall’Argentina ringraziamenti, ufficiali e non, per la Seleccion che ha vinto i Mondiali in Qatar 2022 contro la Francia. “Grazie ai giocatori e allo staff tecnico. Sono l’esempio che non dobbiamo arrenderci. Che abbiamo un grande popolo e un grande futuro”. Così su Twitter il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, pochi minuti dopo la fine della finale dei Mondiali in Qatar che ha decretato l’Argentina campione del mondo.

Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. pic.twitter.com/xm3Ygm1ncI — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

Le congratulazioni del Messico

“Argentina: per professionalità, giustizia e come per mandato divino”. Questo il laconico messaggio di complimenti del presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador (Amlo) all’Argentina per la vittoria ai Mondiali di calcio in Qatar contro la Francia. “Tifo per l’Argentina: per il Che, per Maradona e per il suo popolo”, aveva dichiarato Amlo in un precedente messaggio alla vigilia della partita, in cui aveva detto che si augurava la vittoria dell’Argentina anche come riconoscimento per Messi e per il popolo argentino che ha attraversato molte difficoltà.

