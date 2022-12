È successo nello stato del Bihar, nella zona orientale del paese: una zona dove è vietata la produzione, la vendita e il consumo di alcolici

Almeno 31 persone sono morte e altre 20 sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni dopo aver presumibilmente bevuto liquori contaminati venduti senza autorizzazione in tre villaggi del distretto di Saran, nello Stato del Bihar, nell’India orientale. Una zona dove è vietata la produzione, la vendita e il consumo di liquori. I decessi sono stati segnalati in un ospedale gestito dal governo distrettuale, dove i malati sono stati portati dalle loro famiglie per le cure. La vendita e il consumo di liquori sono stati vietati nello stato di Bihar nel 2016 dopo che gruppi di donne hanno condotto una campagna contro i lavoratori poveri che spendevano i loro magri guadagni per bere. Un ufficiale di polizia ha fatto sapere che molti dei 20 ricoverati hanno perso la vista. Le morti per alcol prodotto illegalmente sono comuni in India, dove i liquori illegali sono economici e spesso arricchiti con sostanze chimiche, come pesticidi, per aumentarne la potenza. Anche i liquori illeciti sono diventati un’industria estremamente redditizia in tutta l’India, dove i contrabbandieri non pagano tasse e vendono enormi quantità dei loro prodotti ai poveri a un prezzo basso. Almeno 28 persone sono morte e altre 60 si sono ammalate per aver bevuto liquori contaminati nello Stato del Gujarat all’inizio di quest’anno. Il Gujarat è un altro Stato indiano dove la produzione, la vendita e il consumo di liquori sono vietati. Nel 2020, almeno 120 persone sono morte dopo aver bevuto liquori contaminati nello Stato del Punjab.

