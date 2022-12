Il ministro dello Sviluppo economico: "Facemmo indagine su ingerenze straniere"

“Facemmo una indagine conoscitiva nel comitato sulle ingerenze straniere che si verificano nei Paesi anche europei. Citammo, non a caso, nella nostra ultima relazione approvata dal Parlamento europeo il documento della Commissione Gluxman che spiega come funziona la macchina di ingerenza nei processi decisionali europei”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy, Adolfo Urso, ex presidente del Copasir. “In quel documento venivano citati alcuni Paesi, la Russia e la Cina, ovviamente, ma anche il Qatar. Il documento era un segnale di allarme e se qualcuno poi ha agito e trovato qualcosa evidentemente è anche frutto di quel documento”, ha concluso Urso.

