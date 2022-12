Il ministro delle Imprese a margine della Prima del Boris Godunov

“La Scala è la vetrina della cultura, della creatività, della storia dell’arte italiana e anche la vetrina del made in Italy. Attraverso l’opera si è diffusa la lingua italiana nel mondo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della Prima della Scala a Milano con il Boris Godunov. Le proteste? “È legittimo. Siamo in democrazia, ed è giusto che chi voglia manifestare il proprio dissenso lo possa fare in ogni contesto”, ha poi aggiunto il ministro.

