Oggi la prima udienza preliminare. Rinviata la decisione su Kaili

Pier Antonio Panzeri e Francesco Giorgi resteranno in carcere per almeno un mese. Questa la decisione dei giudici del Tribunale di Bruxelles al termine della prima udienza sullo scandalo corruzione che sta scuotendo il Parlamento Europeo. A darne conferma è l’avvocato Pierre Monville, difensore del compagno di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, precisando che non avrebbe impugnato tale decisione riguardante il suo assistito. Lo riporta il quotidiano belga l’Echo.

La nota della Procura federale

“Se, entro 24 ore, viene presentato ricorso contro tale decisione, le persone interessate compariranno entro quindici giorni dinanzi alla camera d’accusa presso la Corte d’appello di Bruxelles”, comunica invece la Procura federale belga in una nota.

