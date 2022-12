Regalati nel 2018 dal leader nordcoreano all'omologo Moon Jae-in

Una coppia di cani donati dal leader nordcoreano Kim Jong Un quattro anni fa all’allora presidente della Corea del Sud Moon Jae-in è finita in uno zoo sudcoreano a seguito di una disputa su chi dovrebbe finanziare il loro mantenimento. Kim aveva regalato i due cani da caccia bianchi, di razza “Pungsan”, originaria della Corea del Nord – a Moon Jae-in in seguito ai loro colloqui al vertice di Pyongyang nel 2018. Ma Moon un mese fa ha parlato della mancanza di sostegno finanziario per l’allevamento degli animali da parte dell’attuale governo conservatore guidato dal presidente Yoon Suk Yeol. I cani – Gomi e Songgang – erano stati da allora in un ospedale veterinario nella città sud-orientale di Daeju prima di essere trasferiti in uno zoo gestito da un governo locale nella città meridionale di Gwangju.

