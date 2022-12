Sono morti tre dei quattro bambini che sono caduti in un lago ghiacciato nelle West Midlands, in Gran Bretagna. Il quarto è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. I bimbi stavano giocando nel Babbs Mill Park di Solihull quando la lastra di ghiaccio ha ceduto sotto i loro piedi. Alcuni tra i presenti hanno cercato di recuperare tempestivamente i piccoli prima che arrivassero i vigili del fuoco e i paramedici e li tirassero fuori dall’acqua. I soccorritori hanno scandagliato a fondo il lago, nel timore che altri bambini potessero essere ancora dispersi.

