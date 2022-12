Dozzine di palestinesi si sono riuniti alla Young Men's Christian Association

Dozzine di palestinesi si sono riuniti per l’accensione dell’albero di Natale nella Striscia di Gaza. La celebrazione ha avuto luogo presso la Young Men’s Christian Association, YMCA, a Gaza City in parallelo con celebrazioni simili ma su larga scala nella città di Betlemme, in Cisgiordania. Una festa caratterizzata da giochi di luce, canti e balli in preparazione alle festività natalizie.

