Presenti i rappresentanti di nove Paesi del Mediterraneo, si è discusso anche di migranti

I leader e i rappresentanti di nove Paesi del Mediterraneo e dell’Europa meridionale si sono incontrati in Spagna, per discutere anche della crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. Il meeting UE-Med9 nella città portuale orientale di Alicante ha riunito Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia. Hanno partecipato anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio dell’UE Charles Michel. Le riunioni del gruppo UE-Med sono iniziate nel 2014 e hanno lo scopo di sviluppare un consenso tra le nazioni partecipanti sulle principali questioni dell’Unione europea. La crisi energetica e la proposta dell’UE di un tetto massimo per il prezzo del gas naturale hanno riguardato la prima sessione. La seconda sessione è stata dedicata alle politiche di governance economica dell’UE e al rafforzamento delle relazioni con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Si è discusso anche di pressioni migratorie e protezione delle foreste e degli ecosistemi marini, in particolare a seguito degli incendi boschivi e dell’aumento delle temperature del mare verificatisi all’inizio di quest’anno.

