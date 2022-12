Batool Haidari era una professoressa all'università di Kabul. Nel 2021 è arrivata a Roma e ora studia italiano in una scuola per stranieri

Batool Haidari era una professoressa di sessuologia in un’università di Kabul, in Afghanistan, prima del ritorno al potere dei talebani. Teneva lezioni a studenti e studentesse e si prendeva cura dei suoi pazienti affrontando temi come l’identità di genere. La sua carriera si è interrotta il 15 agosto 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan. È arrivata a Roma nel dicembre 2021, è stata ospitata con la sua famiglia da una rete di volontari italiani nelle periferie della capitale italiana. Haidari ora ha 37 anni, studia italiano in una scuola per stranieri. È sostenuta economicamente da varie associazioni, tiene contatti con organizzazioni femministe in Afghanistan e cerca di continuare a seguire alcune sue pazienti via internet.

