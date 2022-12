Il presidente russo dice che l''operazione militare speciale' può diventare un processo lungo e ammonisce: la minaccia di una guerra nucleare sta crescendo

La prospettiva di pace in Ucraina si allontana. L”operazione militare speciale’ “può diventare un processo lungo”, ha avvertito il presidente russo Vladimir Putin, e Mosca continuerà a proteggere i propri interessi “con ogni mezzo”. Se il leader del Cremlino da una parte afferma di considerare le armi nucleari solo come mezzo di difesa – “non brandiremo queste armi come un rasoio“, “non siamo impazziti” -, dall’altra ammonisce che “la minaccia di una guerra nucleare sta crescendo”.

“Il dittatore ha perso. Tuttavia, sta facendo di tutto per garantire che la Russia continui a combattere, solo per non ammettere a se stesso e agli altri che è stato commesso un errore storico”, è l’accusa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incassato l’ennesimo riconoscimento internazionale. È stato scelto dal magazine statunitense Time come persona dell’anno per il 2022. La sua immagine che campeggia sulla copertina è un omaggio alla sua leadership in questi mesi di guerra, allo “spirito dell’Ucraina” e alla resilienza del suo popolo. Accanto a lui, il Time ha scelto di dedicare il titolo ‘eroi dell’anno’ alle donne iraniane, per le loro proteste che da mesi sfidano il regime per le strade.

Intanto, continuano gli attacchi dell’esercito russo. Kiev ha reso noto che è stato bombardato il villaggio di Yampil, nel Donetsk, mentre le persone erano in coda per ricevere aiuti umanitari, e nella regione di Kursk i russi costruiscono barricate e fossati perchè “nel panico” per una possibile controffensiva. Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la Russia sta “cercando di congelare la guerra per permettere alle proprie truppe di recuperare e lanciare poi una nuova e grande offensiva la prossima primavera“. Il Cremlino punta invece il dito contro l’Occidente e gli Stati Uniti, accusandoli di fomentare l’Ucraina e di aver supportato i recenti attacchi in territorio russo. Attacco respinto dal portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby: “Gli Stati Uniti non hanno incoraggiato l’Ucraina a colpire obiettivi in Russia”.

L’obiettivo, assicura Kirby, “è e rimane” fornire a Kiev le risorse “per difendersi”. Mosca dovrà nel frattempo fare i conti con un nono pacchetto di sanzioni da parte dell’Ue, che colpisce quasi altre 200 persone ed entità, incluse le forze armate russe, tre banche e quattro media. Stop, inoltre, alle esportazioni dirette di motori per droni in Russia e l’esportazione verso paesi terzi come l’Iran, che potrebbero fornirli a Mosca.

