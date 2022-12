Time ha anche rimarcato "lo spirito dell'Ucraina", sottolineando la resilienza del popolo ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato nominato ‘persona dell’anno’ per il 2022 dal magazine statunitense Time. Zelensky, la cui immagine compare sulla copertina della rivista, è stato nominato in “riconoscimento della sua leadership durante la guerra del suo paese contro la Russia”. Time ha anche rimarcato “lo spirito dell’Ucraina”, sottolineando la resilienza del popolo ucraino.

