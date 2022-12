Sull'isola di Giava kamikaze si fa esplodere: feriti sei agenti e un civile

Un uomo si è fatto esplodere in un attacco suicida a una stazione di polizia sull’isola di Giava, in Indonesia. Il portavoce della polizia di West Java, Ibrahim Tompo, ha detto che l’uomo stava entrando nella stazione quando ha fatto detonare l’esplosivo, uccidendo all’istante se stesso e un agente. Altri sei poliziotti e un civile sono stati portati d’urgenza in un vicino ospedale con ferite. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se l’attentatore, che non è stato identificato, avesse legami con gruppi estremisti islamici. L’Indonesia combatte i militanti radicali da quando gli attacchi sull’isola turistica di Bali nel 2002 hanno ucciso 202 persone, per lo più turisti stranieri. Gli attentati contro gli stranieri sono stati in gran parte sostituiti negli ultimi anni con altri più piccoli e meno letali contro il governo, la polizia, le forze antiterrorismo e persone che i militanti islamici considerano infedeli.

