Tra le 25 persone arrestate anche una ex deputata dell'ala estremista dell'Afd al Bundestag e attuale giudice a Berlino

(LaPresse) Maxi operazione delle forze dell’ordine in Germania per smantellare un’organizzazione di estremisti di estrema destra che pianificava anche un attacco armato al Parlamento. Tra le 25 persone arrestate anche una ex deputata dell’ala estremista dell’Afd al Bundestag e attuale giudice a Berlino. Circa 3 mila gli agenti impegnati.

