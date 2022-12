Il leader di Pechino è a Riyad, incontrerà il re saudita e il principe ereditario Mohammed bin Salman

La Cina prova a rafforzare i suoi legami con i Paesi arabi del Golfo: il presidente di Pechino Xi Jinping è arrivato oggi a Riyad per una visita in Arabia Saudita. Si tratta dell'”evento diplomatico più grande e di più alto livello tra la Cina e il mondo arabo dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese e diventerà una pietra miliare epocale nella storia delle relazioni Cina-Arabia“, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ai giornalisti durante un briefing. Xi ha in programma di incontrare sia il re saudita Salman, 86 anni, sia il figlio 37enne, il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Il viaggio, che durerà fino al 10 dicembre, segna un’ulteriore mossa di Xi per ripristinare il suo profilo globale dopo aver trascorso la maggior parte della pandemia all’interno della Cina. Pechino cerca di rilanciare un’economia martoriata dalle sue severe misure contro il coronavirus, rafforzando i rapporti economici con le nazioni del Golfo ricche di petrolio e cruciali per le forniture energetiche del suo Paese. L’Arabia Saudita, che ospita i luoghi più sacri dell’Islam, ha anche fornito copertura politica alla Cina per le sue dure politiche nei confronti degli uiguri e di altre minoranze musulmane.

