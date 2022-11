I due leader si sono incontrati a Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto a Pechino il suo omologo mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. L’emittente statale CCTV ha condiviso le immagini di Khurelsukh e sua moglie nella Sala Grande accolti da Xi e dalla First Lady. Il leader mongolo è arrivato in Cina dove rimarrà per due giorni. Si tratta di una visita che arriva in un periodo particolare per il leader cinese, fortemente criticato in patria per via della policy “Zero Covid” da lui voluta. Nel weekend sono andate in scena alcune proteste anche a Shangai e Pechino.

