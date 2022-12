L'ex presidente della Cina si è spento a 96 anni

Centinaia di persone si sono riunite in un centro comunitario di Hong Kong per osservare tre minuti di silenzio negli stessi istanti in cui, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, si svolgeva il servizio funebre di stato per l’ex presidente cinese Jiang Zemin, scomparso lo scorso 30 novembre a Shanghai, all’età di 96 anni, a causa di una leucemia. Ventuno centri comunitari di Hong Kong hanno trasmesso in diretta il servizio funebre di Jiang affinché i residenti lo potessero guardare e commemorare. Il governatore di Hong Kong John Lee e gli alti funzionari, tutti vestiti di scuro e con indosso maschere bianche, hanno pianto insieme presso la sede del governo. Le bandiere nazionali cinesi e di Hong Kong esposte negli edifici governativi e nelle scuole sono state sventolate a mezz’asta.

