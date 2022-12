Ricordato come vero leader e leale marxista ha supervisionato la rapida crescita economica del Paese mantenendo il rigido controllo del Partito Comunista sulla società

I leader della Cina hanno ricordato ed elogiato la figura di Jiang Zemin come un leale marxista-leninista che ha supervisionato la rapida crescita economica del Paese mantenendo il rigido controllo del Partito Comunista sulla società. Il presidente e attuale leader del partito Xi Jinping ha elogiato Jiang in un discorso di un’ora nella Grande Sala del Popolo di Pechino. Xi ha sottolineato il ruolo di Jiang nel mantenere la stabilità politica alludendo alla sua improvvisa salita al vertice del partito poco prima della sanguinosa repressione da parte dell’esercito del movimento pro-democrazia guidato dagli studenti nel 1989, incentrato su Piazza Tiananmen a Pechino. “Il compagno Jiang Zemin ha sottolineato che il nostro partito sta guidando il popolo in una grande lotta per costruire la modernizzazione socialista, e inevitabilmente incontrerà molte situazioni complesse”, ha detto Xi. “La grave situazione in patria e all’estero e il confronto e la lotta tra diversi sistemi sociali e diversi sistemi ideologici spesso mettono alla prova ogni membro del nostro partito”, ha aggiunto. Jiang è morto all’età di 96 anni, pochi giorni dopo le più grandi proteste di piazza in Cina dal 1989, guidate dalla rabbia per le restrizioni draconiane per contenere il covid. Agendo per reprimere le proteste, le autorità hanno inondato le strade di personale di sicurezza e un numero imprecisato di persone è stato arrestato. I partecipanti alla cerimonia funebre hanno osservato tre minuti di silenzio e le negoziazioni sono state sospese nelle borse del paese.

Lunedì, l’emittente statale Cctv aveva mostrato Xi, il suo predecessore Hu Jintao e altri funzionari davanti al corpo di Jiang disteso in un letto di fiori e sempreverdi e coperto da una bandiera del partito in un ospedale militare di Pechino. Il corpo di Jing è stato inviato per la cremazione al cimitero rivoluzionario di Babaoshan, dove sono sepolti molti leader cinesi. La folla è rimasta in silenzio mentre la bara di Jiang veniva portata lentamente al cimitero in condizioni di massima sicurezza. Jiang ha portato la Cina fuori dall’isolamento diplomatico durante la repressione del 1989 e ha sostenuto le riforme economiche che hanno stimolato un decennio di crescita esplosiva. Ingegnere ed ex capo della città più grande della Cina, Shanghai, Jiang è stato presidente per un decennio e ha guidato il Partito Comunista al governo per 13 anni fino al 2002. Dopo essere subentrato al leader riformista Deng Xiaoping, ha supervisionato il passaggio di Hong Kong dagli inglesi governo nel 1997 e l’ingresso di Pechino nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001. Jiang è morto di leucemia e insufficienza multiorgano il 30 novembre a Shanghai. Il partito lo ha ricordanto come un “grande rivoluzionario proletario” e “combattente comunista di lunga data“.

