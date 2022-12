Foto dall'archivio, Ap

Si tratta di due ragazzine di 13 e 14 anni, l'uomo è stato fermato: i fatti accaduti a Illerkirchberg, a sud di Ulm

Due ragazzine di 13 e 14 anni sono state aggredite da un uomo in Germania mentre andavano a scuola e sono state trasportate in ospedale, gravemente ferite. Lo riporta la Bild, precisando che i fatti sono avvenuti intorno alle 7.30 di mattina a Illerkirchberg, a sud di Ulm. Secondo quanto riporta Südwestrundfunk (Swr), il presunto assalitore è stato fermato: l’uomo sarebbe fuggito in una casa e la polizia avrebbe fermato qui 3 persone, fra cui il sospettato. Secondo alcuni media, l’aggressione sarebbe stata compiuta con il coltello. Al momento non è chiaro il movente né se l’uomo conoscesse le ragazze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata