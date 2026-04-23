Secchezza oculare, screening gratuiti a Roma: l’iniziativa

Al Maximo shopping center di Roma, fino al cinque maggio, sarà possibile effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare col supporto di medici oculisti. È ‘Pop up your vision’, l’iniziativa promossa da Alcon per aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata.

Una malattia sottovalutata

In Italia si stima che la malattia dell’occhio secco colpisca circa 10 milioni di persone. Eppure molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. “Esiste ancora una scarsa percezione dell’occhio secco come vera e propria patologia: molti pazienti lo considerano un disturbo occasionale, ritardando il confronto con lo specialista”, segnala Antonio Di Zazzo, associato di Malattie dell’apparato visivo al Campus Bio-Medico.

I sintomi

“In realtà si tratta di una malattia cronica, molto diffusa nella popolazione e favorita anche da stili di vita e ambienti urbani moderni, che richiede un trattamento adeguato e continuativo nel tempo”, aggiunge l’esperto. La patologia è caratterizzata da un’alterazione del film lacrimale e da processi infiammatori. I sintomi più frequenti includono occhi rossi, bruciore, sensazione di corpo estraneo, fotofobia e affaticamento visivo.

“Non sottovalutare i segnali iniziali è fondamentale: sintomi come bruciore, sensazione di sabbia negli occhi o stanchezza visiva, soprattutto a fine giornata, devono spingere a una valutazione specialistica”, avverte Di Zazzo. L’iniziativa romana si inserisce quindi in un contesto in cui emerge in modo chiaro un ‘sommerso’ di pazienti senza diagnosi, spesso sintomatici ma non consapevoli.

Per questo “è essenziale promuovere la prevenzione e controlli periodici per preservare la salute oculare e intervenire prima che la malattia diventi cronica. Anche iniziative sul territorio come questa – conclude – rappresentano un’opportunità concreta per aumentare la consapevolezza e intercettare precocemente i pazienti”.