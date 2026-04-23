Padova, omicidio Cossi: arrestato un 47enne

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito nelle prime ore di questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne padovano, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di Marco Cossi. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale al termine delle prime fasi investigative condotte dagli inquirenti.

Il delitto si è consumato nella notte tra domenica e lunedì, quando la vittima è stata colpita con diverse coltellate. Marco Cossi è stato rinvenuto in via dei Colli ancora in vita, ma in condizioni disperate. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia, che hanno allertato i soccorsi del 118. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo.

Le indagini, avviate fin dalle prime ore successive al ritrovamento, hanno consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi a carico del 47enne, portando così all’emissione della misura cautelare. Gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza il movente dell’omicidio e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, nonché eventuali responsabilità di altre persone coinvolte.