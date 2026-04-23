Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in Procura

Un esposto, corredato di numerosi “audio” su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul “delitto di Garlasco“, è stato depositato alla Procura generale di Milano da parte dello studio legale Gasperini-Fabrizi di Roma. La vicenda, anticipata in numerose ospitate televisive dalla criminologa Roberta Bruzzone in particolare nei suoi interventi a Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, riguarda i “contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco” che vede indagato Andrea Sempio in concorso con Alberto Stasi o con soggetti ignoti, fa sapere in una nota lo studio legale.

Nel comunicato gli avvocati non chiariscono il nome di chi abbiano presentato l’esposto alla Procura generale di Milano che vigila sulle attività di tutte le Procure del distretto, inclusa quella di Pavia titolare delle indagini su Garlasco. “Il deposito – scrive lo studio legale Gasperini-Fabrizi – è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza”. “Per evidenti ragioni di tutela del segreto investigativo e nel pieno rispetto dell’attività dell’Autorità Giudiziaria procedente – concludono – il contenuto degli audio e dell’esposto non potrà essere oggetto di divulgazione mediatica da parte di questo Studio” comprese eventuali “formulazioni di ipotesi a riguardo”.