Quasi 1.000 persone in Germania hanno partecipato all’annuale mezza maratona di Michendorf, comune del Brandeburgo, con tutti i partecipanti vestiti da Babbo Natale. L’evento è stato organizzato per la prima volta 14 anni fa dal Michendorf Running Club. Secondo gli organizzatori, si tratta della più grande corsa in costume della Germania.

