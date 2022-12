L'opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni di Zelensky

Sta circolando alle Nazioni Unite una bozza di risoluzione per un tribunale in stile Norimberga che ritenga la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina. Lo scrive il ‘Guardian’, riferendo che ci sono segnali che l’opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Beth Van Schaack, ambasciatrice statunitense per la giustizia penale globale, ha dichiarato questa settimana: “È qualcosa a cui il presidente Zelensky tiene molto. Questo è qualcosa che l’ Ucraina vuole e penso che avrà molto peso. La domanda è: avranno i voti all’assemblea generale? Finora, tutte le risoluzioni dell’assemblea generale sull’Ucraina hanno prevalso. I numeri sono stati piuttosto forti”.

La Corte penale internazionale ha già iniziato a indagare sui crimini di guerra in Ucraina, ma la leadership ucraina sostiene che è ostacolata dal fatto di non poter perseguire la leadership del Cremlino per il crimine di aggressione, in quanto la Russia non è firmataria dello statuto costitutivo.

Van Schaack ha affermato che gli Stati Uniti non hanno preso una posizione ferma su un tribunale speciale. Tuttavia, ritiene che possa essere opportuno tenere processi in contumacia dei russi accusati di crimini di guerra se non sarà possibile estradarli.

Van Schaack ha aggiunto che è possibile che gli Stati Uniti possano declassificare materiale di intelligence per aiutare a rivelare i maggiori responsabili della preparazione e della conduzione di una guerra che, a suo giudizio, ha chiaramente violato la carta delle Nazioni Unite.

L’ambasciatrice ha poi detto che sono state prese in considerazione due opzioni. La prima è un trattato bilaterale tra l’Ucraina e le Nazioni Unite, “benedetto in qualche modo dall’assemblea generale, portando il sostegno politico dell’intera comunità internazionale e istituendo un tribunale autonomo”.

La seconda opzione, ha affermato, è un tribunale interno istituito dall’Ucraina con l’Ue o il Consiglio d’Europa ad aggiungere un elemento internazionale, possibilmente approvato da un voto all’assemblea generale delle Nazioni Unite.

In entrambi i casi, la visione sarebbe quella di perseguire il reato di aggressione. “Sarebbe un numero limitato di imputati, probabilmente la massima leadership politica e forse anche alcuni importanti attori militari”, ha detto ancora Van Schaack.

