La presidente della Commissione Ursula von der Leyen: "Lavoreremo con i partner per ottenere il più ampio sostegno possibile"

L’Unione Europea propone di istituire un tribunale speciale, sostenuto dalle Nazioni Unite, per indagare sui crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’Ue continuerà a lavorare con i partner internazionali per ottenere “il più ampio sostegno possibile” per istituire questo tribunale, sostenendo al tempo stesso l’operato della Corte penale internazionale. “La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili“, ha detto la presidente della Commissione euopea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata