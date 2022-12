Era in un camion scoperto a Puerto Libertad

(LaPresse) – Maxi sequestro di farmaci in Messico: circa 300 chilogrammi di Fentanyl, un potente analgeisco, erano nascosti all’interno di noci di cocco in un camion scoperto a Puerto Libertad, nello stato di Sonora, nel nord-ovest del Paese. La Polizia Federale ha arrestato due persone che stavano trasportando la sostanza in autostrada.

