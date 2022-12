Si rinnova la tradizione che risale al 1730

I panettieri di Dresda hanno preparato i tradizionali stollen natalizi per raccogliere fondi per le associazioni di beneficenza per bambini nell’ambito della “Stollenfest” che si tiene annualmente nella città tedesca. Centinaia di residenti e visitatori sono accorsi in città: è la prima volta che si tiene l’evento dall’inizio della pandemia di coronavirus. La tradizione della festa degli stollen risale al 1730.

