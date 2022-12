È successo a San Antonio, non si sono registrati feriti

Un grande incendio si è sviluppato giovedi sera in una stazione di servizio a San Antonio, in Texas. Si è scatenato nella cucina del ristorante al suo interno e si è allargato a causa del forte vento. Non ci sono stati feriti ma i vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per domare le fiamme.

