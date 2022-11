È accaduto nella regione dell'Henan, i vigili del fuoco hanno impiegato tre ore e mezza per circoscrivere le fiamme

Un incendio divampato in una fabbrica a Anyang, nella provincia di Henan, nella Cina centrale, ha causato la morte di 38 persone. Almeno altre 2 sono rimaste ferite. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio ora locale e i vigili del fuoco hanno impiegato circa 3 ore e mezza per ciscoscrivere le fiamme e mettere sotto controllo il rogo. Non è stata riferita, al momento, alcuna causa sulla natura dell’incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata