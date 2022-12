La decisione a causa delle polemiche suscitate dalla presenza del personaggio del 'selvaggio' nella tradizionale parata belga

L’Unesco ha deciso di rimuovere la tradizionale parata belga Ducasse d’Ath dalla lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Lo riporta la stampa belga. La decisione è stata presa a causa delle polemiche suscitate dalla presenza del personaggio del ‘selvaggio’, ritenuta una figura razzista. Diverse associazioni si sono mobilitate negli anni su questo tema. La sfilata si tiene la quarta domenica di agosto di ogni anno nella città di Ath, in Belgio, ed è caratterizzata dalla presenza di giganti raffiguranti molti personaggi della storia locale. Era stata dichiarata Patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2005.

La decisione è stata presa durante la 17esima sessione del Comitato per il Patrimonio immateriale dell’Unesco, ed è arrivata a sorpresa, visto che inizialmente l’agenzia Onu si era data un anno di tempo per valutare il caso. Il dibattito è stato però accelerato questa mattina su richiesta di molti Paesi africani, come il Botswana. Anche il Belgio si è espresso a favore della rimozione della Ducasse d’Ath dall’elenco. La decisione è stata presa all’unanimità e il Belgio è stato applaudito dai vari Paesi membri.

