L’annuncio su Twitter da parte della stessa organizzazione

I Portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Un pezzo del capoluogo dell’Emilia Romagna entra a far parte della rinomata World Heritage List, la lista di beni difesi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. A dare l’annuncio la stessa Unesco con un tweet. “Straordinario riconoscimento”, dichiara il governatore Bonaccini. “Ancora una bella giornata per il patrimonio culturale nazionale”, afferma il ministro Franceschini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata