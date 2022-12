Per i due leader in programma un colloquio nello Studio Ovale e stasera la cena ufficiale

(LaPresse) Il benvenuto di Joe e Jill Biden a Emmanuel e Brigitte Macron, in visita di Stato negli Usa. Il presidente Usa e la First Lady hanno ricevuto il capo dell’Eliseo e la moglie alla Casa Bianca. Per i due leader in programma un colloquio nello Studio Ovale e stasera la cena ufficiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata