Secondo quanto anticipa la Cnn, i documenti non dovrebbero essere resi pubblici nell'immediato

La Camera dei rappresentanti ha acquisito le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. La documentazione, relativa a sei anni, è stata consegnata dal dipartimento del Tesoro al Ways and Means Committee della Camera, dopo una battaglia legale durata anni e decisa dal recente pronunciamento della Corte Suprema.

